Торги на міжбанку відкрилися зростанням котирувань

У четвер, 26 липня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зростанням котирувань – 8,0840/8,0890 грн/дол. Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту піднялися – 0,2478/82, котирування по євро-гривні пішли вгору – 9,8215/9,8990. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар зросли – 1,2141/43 (середа – 1,2078/80). У середу, 25 липня, Нацбанк на ринок не виходив.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter