Гроші від розміщення євробондів зараховано до золотовалютних резервів

Отримані в результаті розміщення єврооблігацій України 2 млрд дол. зараховано до золотовалютних резервів Національного банку України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила директор Генерального департаменту грошово-кредитної політики НБУ Олена Щербакова в розмові з журналістами у четвер, 26 липня.

«Все зарахували», - сказала О.Щербакова, відповідаючи на запитання журналістів про те, чи зараховані кошти від розміщення євробондів України в резерви НБУ.

При цьому обсяг золотовалютних резервів із урахуванням вищезгаданих коштів О.Щербакова не уточнила.

Як повідомляв УНІАН, 17 липня Мінфін України здійснив випуск євробондів на суму 2 млрд дол. США з прибутковістю 9,25% річних і з терміном погашення 24 липня 2017 року. Лід-менеджерами запозичення виступили JP Morgan, Morgan Stanley, Troika Dialog і VTB Capital. За даними Мінфіну, кінцевий обсяг заявок інвесторів на купівлю українських євробондів становив 5,8 млрд дол., при цьому, за інформацією Нацбанку, книга замовлень на євробонди становила близько 7 млрд дол.