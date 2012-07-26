ДПСУ ввела онлайн-перевірку податкового боргу бізнес-партнера

Державна податкова служба України (ДПСУ) ввела новий сервіс - онлайн-перевірку податкового боргу бізнес-партнера, повідомили УНІАН в прес-службі відомства.

Так, онлайн сервіс "Дізнайся більше про своє бізнес-партнера" дає можливість будь-якому відвідувачеві (як органам державної влади або місцевого самоврядування, так і фізичним і юридичним особам) сайту ДПСУ перевірити статус перебування окремого платника податків на обліку і дізнатися фактичний стан розрахунків платника з бюджетом.

Сервіс функціонує за централізованим принципом, а не локально, тобто пошук інформації здійснюється у єдиній базі даних ДПСУ, а вихідний результат щодо окремого платника податків формується в узагальненому вигляді, без його деталізації за регіональною ознакою.