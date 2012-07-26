Торги доларом на міжбанку у середу закрилися ростом котирувань

У четвер, 26 липня, на українському міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,0840/8,0890, до 12: 00 ціни підвищилися 8,0870/8,0895. До закриття торгів цінові рівні досягли значень 8,0895/8,0930 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія "ІнтерБізнесКонсалтинг", рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2478/82, до 12: 00 ціни знизилися 0,2473/77. До закриття ціни виросли 0,2493/97. У Росії курс долар-рубль впав, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів залишився 32.4400(- 0.2475).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з рівня 1,2141/43, а до 15: 00 виросли 1,2262/64. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями - 9,8215/9,8990, до 12: 00 ціни знизилися 9,8010/9,8080. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH пішли вгору 9,9125/9,9210.