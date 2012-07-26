Потрібна кримінальна відповідальність за зловживання монопольним становищем - АМКУ

Виконувач обов'язків голови Антимонопольного комітету України (АМКУ) Рафаель Кузьмін вважає необхідним введення кримінальної відповідальності за зловживання монопольним становищем.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку він висловив під час прес-конференції у четвер, 26 липня.

"У всьому світі вона існує - у США, Японії, ЄС, Росії", - зазначив він.

За словами Р.Кузьміна, на сьогодні АМКУ може застосовувати до порушників законодавства великі штрафи, "проте кримінальна відповідальність також потрібна".