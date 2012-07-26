НБУ хоче вводити обов’язковий продаж валютної виручки на термін до 6 місяців

Національний банк України підготував законопроект, що передбачає надання йому права вводити обов'язковий продаж валютної виручки на термін до 6 місяців.

Законопроект "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення інструментів впливу на грошово-кредитний ринок" №11033 зареєстрований у Верховній Раді України 25 липня.

"Метою законопроекту є закріплення на законодавчому рівні за Національним банком права тимчасово (на термін до 6 місяців) вводити (з подальшою відміною після стабілізації ситуації на внутрішньому валютному ринку і урівноваження платіжного балансу України) норми щодо обов'язкового продажу частини надходжень в іноземній валюті", - сказано у пояснювальній записці до законопроекту.

Крім того, цим проектом закону передбачається надати Нацбанку право тимчасово міняти терміни розрахунків за операціями експорту і імпорту товарів. "Це сприятиме тому, що в період погіршення стану платіжного балансу грошові кошти резидентів працюватимуть на вітчизняну економіку (за рахунок скорочення термінів інвестування (кредитування) економіки інших держав)", - зазначено у пояснювальній записці.