Китай готовий інвестувати у фармацевтику, хімпром та сільське господарство України - УСПП

Китайські ділові кола висловили готовність інвестувати кошти в Україну для розвитку фармацевтичної галузі, хімічної промисловості і сільського господарства, а також активно брати участь в розробці родовищ корисних копалини.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Українського союзу промисловців і підприємців, про це повідомила віце-президент УСПП Олександра Блавдзевич після зустрічі з делегацією Всекитайської промислово-комерційної асоціації.

"Ми провели досить конструктивні переговори, у ході яких китайські ділові кола висловили готовність відкрити на території України нові або інвестувати в модернізацію наявних підприємств, які займатимуться плодоовочевою переробкою, виробництвом лікарських засобів і біологічних препаратів. У Китаю є також бажання співпрацювати з Україною у сфері альтернативної енергетики і в хімічній промисловості", - зазначила О. Блавдзевич.

У свою чергу, представники українських ділових кіл висловили ряд пропозицій з поглиблення економічного і інвестиційного співробітництва.

Зокрема, Україна зацікавлена в залученні китайських інвестицій і можливостей у напрямку переробки вугілля, у використанні китайських технологій при виробництві сучасної побутової техніки на території України, а також в розвитку альтернативних джерел енергії.

Як повідомляв УНІАН, 13 липня Міністерство енергетики і вугільної промисловості України і Державний банк розвитку Китаю підписали протокол про співпрацю у заміщенні споживання природного газу вугіллям.

Положення протоколу передбачають можливість відкриття Держбанком розвитку КНР кредитної лінії для фінансування проектів з заміщення споживання природного газу вітчизняним вугіллям на загальну суму 3,656 млрд дол.

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