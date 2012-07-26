НБУ рекомендує зберігати заощадження у гривні

Національний банк України рекомендує населенню зберігати свої заощадження у гривні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила директор генерального департаменту грошово-кредитної політики НБУ Олена Щербакова на прес-конференції у четвер.

"Позиція НБУ не змінилася. Ми рекомендуємо зберігати заощадження в гривні. У будь-якій валюті, у яку б не вклали, це валютний ризик", - сказала О.Щербакова.

За її інформацією, з початку року зростання депозитів населення в національній валюті склало 15%, при цьому зростання депозитів в іноземній валюті склало 7%.

О.Щербакова вважає, що ситуація з курсом гривні восени передусім залежатиме від того, як поведеться населення.

"Ми постараємося мінімізувати усі ризики. Населення скуповуватиме валюту, якщо буде не впевнене в політиці країни. На сьогодні таких чинників немає", - зазначила вона.

У свою чергу голова правління "Райффайзен Банк Аваль" Володимир Лавренчук заявив, що нині немає економічних підстав для девальвації курсу національної валюти.

При цьому він сказав, що ставки за гривневими депозитами, які на сьогодні досягають 21% річних, при інфляції за 6 місяців 2012 року 0,1%, роблять такі вкладення досить вигідними.

Член ради Нацбанку Василь Горбаль вважає, що основним ризиком для курсу гривні на сьогодні є заплановані на осінь парламентські вибори, які визначають деякі негативні очікування у населення. Проте, на його думку, "пов'язувати гривню з виборами недоцільно".