Борги населення перед банками склали 189,69 млрд грн - НАБУ

Банківські борги громадян України станом на 1 липня 2012 року склали 189,69 млрд грн, йдеться в повідомленні Незалежної асоціації банків України (НАБУ), підготовленому на підставі аналізу кредитних портфелів банківських установ, які працюють у країні.

За даними НАБУ, на 1 липня ц.р. загальний борг фізичних осіб перед банками порівняно з минулим роком скоротився на 18,76 млрд грн, або на 9%.

Також вказується, що найшвидше борги населення скорочувалися в Івано-Франківській (-26,6%), Одеській (-22,3%), Рівненській (-20,5%) і Тернопільській областях (-20,1%), низькими темпами - у Львівській області (-0,2%), а також у Луганській області (-2,6%) і м. Києві і Київській області (-2,6%), а в Донецькій області борги навіть зросли на 2,3%, або на 309 млн грн.

При цьому в НАБУ повідомили, що найбільшими боржниками банків виявилися жителі столиці і Київської області (69,59 млрд грн, або 36,7% від загальнонаціональних показників). Далі, із «значним відставанням», ідуть жителі Одеської області — 14,98 млрд грн (7,9%) і Дніпропетровської - 14,83 млрд грн (7,8%). Найменше банкам винні в Чернігівській і Кіровоградській областях: тільки по 0,9% від загальної суми кредитів, або відповідно 1,67 млрд грн, і 1,78 млрд грн.

Найбільше українці заборгували за споживчими кредитами - 53% загального боргу, або 102,29 млрд грн. Борги за іпотечними кредитами становлять 33,3% боргів (63,24 млрд грн). На третьому місці - зобов'язання перед банками за автокредитами - 10,5% (19,8 млрд грн).

У НАБУ підкреслили, що більша частина боргу населення перед банками номінована в доларах США - 49,7% від загальної суми заборгованості, їм небагато поступаються борги в національній валюті - 48,2%. При цьому банківські борги населення в доларах США порівняно з аналогічними показниками 2011 року скоротилися на 27,3%, тоді як гривневі зросли на 26,9%.