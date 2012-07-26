Голова Європейського центрального банку обіцяє захистити євро

Президент Європейського центробанку Маріо Драгі пообіцяв зробити все необхідне, щоб захистити єврозону від колапсу, включаючи боротьбу з непомірно високою вартістю позикових коштів, повідомляє Reuters.

"У рамках своїх повноважень ЄЦБ готовий зробити все, що потрібно, щоб захистити євро. І повірте мені, цього буде достатньо, - сказав Драгі на інвестиційній конференції в Лондоні. - У тій мірі, до якої розмір суверенних премій (за позикові кошти) заважає роботі каналів поширення монетарної політики, це входить у наші повноваження ".

Ці коментарі - найсміливіші заяви Драгі до цього часу, які підтверджують, що ЄЦБ готовий втрутитися протягом боргової кризи, щоб допомогти Італії та Іспанії, чиї витрати на позикові кошти злетіли до неприйнятних рівнів.

Євро підскочив до долара після цих коментарів, а ф'ючерси на німецькі облігації опустилися на негативну територію.

ЄЦБ "законсервував" свою програму викупу суверенних облігацій кілька місяців тому і навідріз відмовляється відновлювати її. Тому вся увага буде прикута до того, що ще може зробити банк.

Економісти думають, що ЄЦБ буде змушений знову купувати облігації або ж підтримувати проблемні країни єврозони "через задні двері".

У середу член ЄЦБ Евальд Новотни заявив, що надання постійному фонду допомоги єврозони банківської ліцензії має свої плюси. Драгі та інші учасники ЄЦБ раніше відкидали цю ідею.

Банк також може діяти, як діяли ФРС США і Банк Англії, та провести кількісне пом'якшення, іншими словами, надрукувати нові гроші.

"Ці коментарі про високу дохідність державних облігацій цікаві, оскільки вони вказують на можливу спробу обійти обмеження, що стосуються прямої купівлі державних облігацій", - сказав Марк Оствальд з Monument Securites.

"Звичайно, поки невідомо, чи погодяться з його оцінкою пан Вайдманн, пан Асмуссен, пані Меркель і пан Шойбле", - додав він, маючи на увазі членів німецького уряду та його представників в ЄЦБ.

На вихідних Драгі сказав, що в ЄЦБ "немає заборон" щодо того, що він може або не може робити. Його страх із приводу перебоїв у поширенні монетарної політики перегукується з подібними попередженнями глави Банку Франції Крістіана Нуайє, висловленими в останні тижні.

Міністр фінансів Франції П'єр Московічі сказав, що зауваження Драгі про прибутковість держоблігацій "дуже позитивні".

Драгі додав, що ЄЦБ не хоче робити те, що повинні робити уряди. Він відмовився говорити про ймовірність виходу будь-якої країни з єврозони, але сказав, що єдина валюта "не підлягає скасуванню".