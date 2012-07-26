Одна з найбільших страхових компаній України СК «Оранта» заявляє про спроби дискредитації компанії, йдеться в повідомленні прес-служби страховика з посиланням на голову правління СК «Оранта» Ігоря Пугачова.

За його інформацією, з четверга 19 липня на п'ятницю 20 липня клієнтам СК «Оранта» було здійснено СПАМ-розсилку SMS від абонента, який називає себе OrantaInfo, з ряду телефонних номерів.

«Неправдиві повідомлення нібито від імені компанії продовжували надходити клієнтам упродовж всіх вихідних, аж до понеділка, 23 липня. Контактні дані клієнтів були використані неправомірно не встановленими поки що особами», - повідомили в компанії.

Як зазначили в СК «Оранта», в SMS повідомлялося, що клієнтові необхідно терміново приїхати в найближче відділення компанії для отримання виплати, а також було наведено телефони для зв'язку – перекручені лише на одну цифру номери кол-центру та офісного телефону НАСК «Оранта». При цьому значна частина повідомлень була відправлена страхувальникам, які не мали страхових випадків, або за страховими випадками яких страховою компанією вже виплачено страхові відшкодування.

«Очевидно, що ця акція була умисно здійснена недоброзичливцями з метою дестабілізувати роботу компанії, ввести клієнтів в оману і викликати їх невдоволеність, щоб підірвати довіру страхувальників до компанії», - вважає І. Пугачов.

Також в СК «Оранта» зазначили, що у відповідь на оперативну заяву компанії про те, що розсилка є дезінформацією, менш ніж протягом доби на одному з інтернет-сайтів з'явилася анонімна стаття, яка «викриває компанію «Оранта» в тому, що SMS-розсилка нібито була здійснена самими співробітниками компанії з єдиною метою, – обдурити клієнтів».

«Ця публікація має наклепницький характер з метою подальшої дискредитації СК «Оранта» і вводить клієнтів компанії в оману», - наголошують у прес-службі.

За інформацією І.Пугачова, на адресу компанії було здійснено й інші неправомірні дії. Так, протягом останнього місяця в компанію почала надходити інформація від значної кількості клієнтів про незаконне збирання і використання персональних даних сторонніми особами, які нібито діють від імені деяких громадських організацій. При цьому страхувальники скаржилися, що невідомі в ході телефонних розмов нав'язливо добивалися підписання клієнтами листів-заяв, які нібито сприятимуть прискоренню виплати страхового відшкодування.

У прес-службі також повідомили, що одночасно з проведенням кампанії з розміщення публікацій наклепницького характеру в ЗМІ, спрямованою проти СК «Оранта», у виданні НКЦПФР з'явилося повідомлення про те, що зареєстрована на Британських Віргінських островах корпорація має намір придбати акції НАСК «Оранта», пакет яких разом з пакетами, що належать її афільованим структурам, становитиме більш як 50% простих акцій компанії. Водночас зазначалося, що ця корпорація разом з її афільованими особами наразі акціями НАСК «Оранта» не володіють.

Крім того, наголошується, що в понеділок 23 липня 2012 року в СК «Оранта» надійшов лист уповноваженого представника цієї корпорації, в якому корпорація повідомляє про свій намір придбати акції НАСК «Оранта» і запитує документи, необхідні для отримання дозволу Антимонопольного комітету України на економічну концентрацію. Згідно з листом, запитані документи корпорація просить передати на адресу однієї з київських компаній.

«Більшість акціонерів компанії не збираються продавати пакети акцій НАСК «Оранта», що належать їм, тому виникає питання, яким чином ця корпорація та її афільовані особи збираються одержати 50-процентний контроль над НАСК «Оранта», якщо більшість власників акцій компанії не знають про це?» - говорить І.Пугачов.

«У зв'язку з перерахованими подіями СК «Оранта» звернулася в МВС України з проханням перевірити, який стосунок мають зареєстрована на Британських Віргінських островах корпорація і її український представник до спроб дискредитації НАСК «Оранта» і чи не ініційовані ці спроби цими компаніями», - йдеться в повідомленні прес-служби СК «Оранта».

Довідка УНІАН. НАСК «Оранта» заснована 25 листопада 1921 року і є однією з найбільших страхових компаній України. До 1993 року компанія мала назву «Укрдержстрах». Статутний капітал компанії на кінець 2011 року - 775,125 млн. грн.

Регіональна мережа компанії налічує майже 800 структурних підрозділів в обласних центрах, містах і районах України. Агентська мережа перевищує 7 тис. страхових агентів.

Чистий прибуток СК «Оранта» в 2011 році становив 466 тис. грн проти 8,57 млн. грн в 2010 році.