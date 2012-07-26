Банк «Фінанси та кредит» у першому півріччі скоротив прибуток на 65%

Банк «Фінанси і кредит» (м. Київ) у січні-червні 2012 року скоротив прибуток проти аналогічного періоду 2011 року на 65% - до 0,98 млн грн.

Про це йдеться у звіті банку.

Згідно зі звітом, у II кварталі 2012 року банк отримав 0,94 млн грн прибутку, проти 62,3 млн грн збитку за аналогічний період 2011 року.

Активи банку в січні-червні зросли на 0,8% і на 1 липня 2012 року склали 22,19 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів на 4,3%, до 18,22 млрд грн, зобов'язання - на 0,9%, до 20,4 млрд грн.

Статутний капітал банку в січні-червні п.р. залишався на рівні 2 млрд грн, власний капітал виріс на 0,06% - до 1,78 млрд грн.

Довідка УНІАН. Банк «Фінанси та кредит» заснований у 1990 році.

Основними акціонерами банку, станом на 1 квітня 2012 року, є АТ «F&C Realty" - 47,06%, ТОВ «Асканія» - 48,88%.

У ЗМІ банк називають підконтрольним народному депутатові Костянтину Жеваго.

Банк «Фінанси та кредит» у 2011 році, порівняно з 2010 роком, скоротив збиток у 2,4 разу - до 79,163 млн грн.