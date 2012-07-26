Устаткування для інвестпроектів можуть звільнити від ввізного мита до 2018 року

Кабінет міністрів України пропонує звільнити від сплати ввізного мита устаткування і комплектуючі до нього, ввезені підприємствами під час реалізації інвестиційних проектів до 1 січня 2018 року.

Текст відповідного законопроекту №11027 від 25 липня 2012 року («Про внесення змін до п.4 розділу XXI «Прикінцеві і перехідні положення» Митного кодексу щодо особливостей оподаткування суб'єктів господарювання, що реалізовують інвестиційні проекти в пріоритетних галузях економіки») розміщено на сайті Верховної Ради.

Також пропонується звільнити від ввізного мита на цей термін товари для власного виробництва, пов'язаного з реалізацією інвестпроектів, якщо такі товари не були у використанні, не вироблялися і не мають аналогів в Україні.

У документі наголошується, що звільнення від ввізного мита не передбачено для підакцизних товарів.