В Україні створять Біржу інвестиційних проектів

На базі Державної інноваційної фінансово-кредитної установи (ДІФКУ), відповідно до концепції інвестиційної реформи, буде створена інноваційна система «Біржа інвестиційних проектів» (БІП). Про це повідомила прес-служба Державного агентства з інвестицій і управління національними проектами України з посиланням на голову Держінвестпроекту Владислава Каськіва.

БІП забезпечуватиме фінансову підтримку стартап-проектів, пропонованих приватним і комунальним сектором, а також реалізацію проектів державно-приватного партнерства. Для підвищення ефективності діяльності біржі буде створена Міжнародна наглядова рада. Публічне оголошення про початок діяльності БІП очікується у середині вересня 2012 р.

Діяльність БІП здійснюватиметься під загальним брендом Invest Ukraine, який включає діяльність «Єдиного інвестиційного вікна» і комплексної програми інвестиційного маркетингу України.

Крім того, повідомляється, що цього тижня В.Каськів підписав наказ про скорочення заступників голови правління ДІФКУ з 6 до 2 чоловік для оптимізації роботи структури.

«Державна інноваційна фінансово-кредитна установа, яка була створена для розвитку прогресивних інвестиційних проектів, вже чотири роки самоусунулася від виконання своїх завдань, при цьому витрати на заробітну плату менеджменту щорічно становили понад 2 млн. грн. Відповідне рішення ухвалене в рамках загального плану, направленого на збільшення обсягів інвестицій в Україну і розвиток стратегічних інноваційних проектів», - заявив В.Каськів.

Довідка УНІАН. ДІФКУ створена у 2000 р., і є правонаступницею Державного інноваційного фонду. У 2011 р. ДІФКУ передана в управління Державного агентства з інвестицій і управління національними проектами.