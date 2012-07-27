Торги на міжбанку в п’ятницю відкрилися зростанням котирувань

У п'ятницю, 27 липня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зростанням котирувань, що продовжувалося, – 8,0890/8,0950 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту піднялися – 0,2511/0,2515, котирування відносно євро-гривні пішли вгору – 9,9520/9,9605.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар зросли – 1,2296/1,2298 (четвер — 1,2141/1,2143).

У четвер Нацбанк на ринок не виходив.