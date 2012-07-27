Податківці в III кварталі перевірять 46 сільгоспвиробників

У план-графік податкових документальних планових перевірок на III квартал 2012 року включено 46 підприємств сільського господарства, повідомили УНІАН у прес-службі Державної податкової служби України (ДПСУ).

У загальному обсязі перевірок у III кварталі (1,7 тис. суб'єктів господарювання) питома вага аграріїв складе 2,6%.

У план-графік перевірок на I півріччя 2012 року було включено 211 сільгоспвиробників, що становило 5% від усіх суб'єктів господарювання, охоплених плановими заходами.

Минулого року планово було перевірено 665 суб'єктів господарювання цієї галузі (5,4% від загальної кількості планових перевірок).

У той же час цього року податкова не провела жодної перевірки представників сільського господарства, які отримали державні компенсації у зв'язку з втратою врожаю.

Фахівці ДПСУ розраховують, що зниження кількості перевірок сприятиме розвитку аграрного сектору національної економіки, а також активній участі виробників у програмах державної підтримки сільського господарства.