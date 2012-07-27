НБУ в I півріччі скоротив активи на 3,8%

Національний банк України в I півріччі 2012 року скоротив активи на 3,8% – до 407,89 млрд грн.

Про це йдеться в повідомленні банку, оприлюдненому в пресі.

Згідно з повідомленням, кошти і депозити в іноземній валюті зменшилися на 8,9% – до 92,428 млрд грн, цінні папери нерезидентів – на 9%, до 135,836 млрд грн. Обсяг авуарів НБУ в спеціальних правах запозичення збільшився на 9% – до 156 млн грн. Монетарне золото збільшилося на 5% – до 8,46 млрд грн. Портфель цінних паперів України збільшився на 7,7% – до 81,855 млрд грн. Обсяг кредитів банкам та іншим позичальникам скоротився на 0,5% – до 60,029 млрд грн, внески в рахунок квоти МВФ зменшилися на 1,4%, до 16,601 млрд грн.

Зобов'язання Нацбанку за звітний період скоротилися на 4% – до 323,356 млрд грн, зокрема обсяг банкнот і монет в обороті збільшився на 4,2% – до 218,33 млрд грн, зобов'язання перед МВФ — скоротилися на 13%, до 66,661 млрд грн.

Статутний капітал НБУ у звітному періоді залишався на рівні 100 млн. грн, а власний капітал скоротився на 2,8% – до 84,537 млрд грн.

Фонди та інші резерви збільшилися в 3 рази, до 18,635 млрд грн, резерви переоцінки активів і зобов'язань зменшилися на 27% – до 65,802 млрд грн.