Компанії, що здійснюють інвестпроекти, можуть звільнити від податку на прибуток

Кабінет міністрів пропонує звільнити від сплати податку на прибуток до 1 січня 2018 року компанії, що здійснюють інвестиційні проекти. З 1 січня 2018 року по 31 грудня 2022 року пропонується встановити ставку податку на рівні 8%.

Текст відповідного законопроекту «Про внесення змін до розділу ХХ "Перехідні положення" Податкового кодексу щодо особливостей оподаткування суб'єктів господарювання, які реалізують інвестиційні проекти в пріоритетних галузях економіки» (№11028 від 25 липня 2012 року) розміщений на офіційному сайті Верховної Ради.

Згідно із законопроектом, вказані інвестпроекти мають відповідати таким критеріям: розмір інвестицій перевищує суму, еквівалентну 3 млн євро для великих компаній, 1 млн євро — для середніх і 500 тис євро — для малих. Крім того, кількість створених робочих місць має перевищувати 150 для великих компаній, 50 — для середніх і 25 — для малих; а середня заробітна плата має не менше ніж у 2,5 рази перевищувати розмір мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня поточного року.

Суму податку на прибуток, який має бути сплачений на загальних підставах, суб'єкт інвестиційної діяльності зараховує на спеціальний рахунок у Державній казначейській службі і використовує виключно на придбання обладнання для потреб власного виробництва, пов'язаного з реалізацією інвестиційного проекту. Суми податку на прибуток, не зараховані на спецрахунки або зараховані з порушенням терміну, вважаються використаними не за призначенням і підлягають стягуванню до держбюджету.

Зараховані на спецрахунки суми податку на прибуток, не використані до 1 квітня 2023 року, також підлягають зарахуванню до держбюджету.

У той же час суб'єкти господарювання мають право до об'єктів 2-3 груп основних засобів застосовувати метод прискореного зменшення залишкової вартості, що дозволяє майже на 10% швидше амортизувати основні засоби в перші роки їх експлуатації.

Окрім цього, передбачається, що до 1 січня 2018 року при здійсненні операцій з ввезення в Україну устаткування і комплектуючих, якщо вони не є підакцизними товарами, були виготовлені не більше трьох років тому (з моменту реєстрації інвестиційного проекту), не були у використанні, не виготовляються і не мають аналогів в Україні, суб'єкти інвестиційної діяльності можуть за бажанням видавати митному органу податковий вексель податкового зобов'язання щодо ПДВ з терміном його погашення на 60-й календарний день з дати його видачі.