Від зони вільної торгівлі СНД очікують збільшення ВВП і доходів бюджету

Дія зони вільної торгівлі СНД може привести до зростання номінального валового внутрішнього продукту України майже на 37,5 млрд грн (реального - 2,5%), доходів Державного бюджету – майже на 9,4 млрд грн на рік.

Про це йдеться у фінансово-економічному обгрунтуванні прийняття Закону України "Про ратифікацію Договору про зону вільної торгівлі" (№0266), яке розміщене на сайті Верховної Ради.

Серед основних переваг укладання Договору в документі зазначено; фіксація зобов'язань щодо незбільшення митних ставок для товарів, які о знаходяться у вилученні з режиму вільної торгівлі; закріплення в міждержавному договорі зобов'язань держав-учасниць СНД про незастосування нових обмежень у взаємній торгівлі, тобто - непогіршення режиму торгівлі, який існує на сьогодні, встановлення термінів скасування вилучень щодо імпорту; фіксація в міжнародному договорі положення про початок процесу скасування експортних мит, скорочення кількості діючих договорів, якими необхідно керуватися в торговельно-економічних відносинах з країнами СНД.

Після набуття чинності Договору про ЗВТ СНД, згідно з фінансово-економічним обгрунтуванням, можна чекати додаткове зростання обсягів випуску продукції сільського господарства - на 3,86%, харчової промисловості - на 3,36%, легкої промисловості - на 3,11%, металургійного виробництва і виробництва готових металевих виробів - на 4,2%; хімічної і нафтохімічної промисловості - на 4,75%, машинобудування - на 7,19%.

Збільшення обсягів випуску в усіх ключових видах економічної діяльності в разі створення ЗВТ, сказано в документі, позначиться на діяльності сфери послуг.

Торгівля додатково одержить 3,01% обсягу галузі, транспорт - 2,87%. Згідно з фінансово-економічним обгрунтуванням законопроекту, підвищення зростання обсягів випуску продукції АПК і харчопрому відбуватиметься, здебільшого, за рахунок високого рівня кооперації і зняття санітарних і фітосанітарних бар'єрів, а також зменшення або скасування антидемпінгових заходів у взаємній торгівлі.

Збільшення обсягів випуску легкої промисловості відбуватиметься за рахунок поліпшення доступу українських товарів на ринок СНД.

Позитивний вплив на розвиток металургії надасть поступове скасування експортних мит, зокрема на енергоносії, а також поліпшення доступу товарів на ринок СНД.

Разом з чинниками впливу на збільшення обсягів випуску в металургії, хімічній промисловості, відбуватиметься збільшення обсягу орних земель сільськогосподарського призначення як в Україні, так і в державах-учасницях СНД, що в умовах продовольчої кризи в світі вимагатиме додаткового обсягу добрив для збільшення врожайності сільськогосподарських культур.

У державах-учасницях СНД існує ймовірність збільшення попиту на нафтохімічну продукцію, зокрема шини і пластмаси.

Враховуючи, що основними ринками збуту вітчизняної машинобудівної продукції є держави-учасниці СНД, і насамперед РФ, підвищення рівня кооперації в машинобудуванні (судно- і авіабудуванні), а також АПК, вимагатиме розвитку вітчизняного сільськогосподарського машинобудування, що дасть змогу збільшити обсяги виробництва і зовнішньоторговельні операції в машинобудівній галузі.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, З0 липня, на позачерговій сесії парламенту буде розглянуто 10 питань, зокрема і проект закону “Про ратифікацію договору про зону вільної торгівлі”, внесений Президентом України Віктором Януковичем.

Довідка УНІАН. 18 жовтня 2011 року в Санкт-Петербурзі прем'єр-міністри країн СНД підписали договір про створення зони вільної торгівлі. Документ підписали глави урядів Росії, України, Білорусі, Казахстану, Вірменії, Таджикистану, Молдови і Киргизії. Договір не підписали Азербайджан, Туркменістан і Узбекистан. У той же час, було заявлено, що ці країни планують приєднатися до нього.

19 березня 2012 року Президент України Віктор Янукович заявив, що договір про ЗВТ в рамках СНД буде ратифікований найближчим часом.

21 березня лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов заявив, що Верховна Рада поки що не готова до ратифікації цієї угоди.

На сьогодні Україна має зауваження до Договору про зону вільної торгівлі з СНД, які полягають у нерівності умов, що стосуються впровадження торгових обмежень країнами Митного союзу та іншими членами Співдружності. Нерівні умови визначені доповненням №6 до документа.

Раніше розглядався варіант синхронної ратифікації угоди про ЗВТ в рамках СНД всіма країнами-підписантами документа. Про можливість синхронної ратифікації заявляло керівництво України і Росії.

24 липня Президент України В.Янукович вніс до Верховної Ради України проект закону “Про ратифікацію Договору про зону вільної торгівлі” в рамках СНД.