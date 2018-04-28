З 2013 року зарплати в «конвертах» можуть відмерти з доброї волі

Уряд наполегливо намагається зняти з транспарантів ідею боротьби з "конвертами" і втілити нарешті її в реальне життя. Втім, зрізати "живі", хоч і "чорні" гроші електорату перед парламентськими виборами Кабмін не наважується. Однак, цілком можна очікувати, що з 2013 року про таке явище як "зарплата в конверті" будуть говорити як про історію. Принаймні, саме на такий розвиток подій натякає недавня ініціатива Мінфіну та ДПСУ про зміну системи оподаткування фонду заробітної плати. Нагадаємо, в середині липня податкова презентувала проект Концептуальних змін податкової системи, розроблених в рамках виконання Програми економічних реформ Президента України на 2010-2014 рр. «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава». Пропоновані зміни, дійсно, концептуальні...

"Конверт" приховує реальну вартість робочої сили

Існування традиції платити заробітну плату в «конвертах» не заперечують ні державні мужі, ні бізнес, ні населення. Суспільство настільки сприйняло цю традицію, що дотримується її не менш ретельно, ніж звичних свят-вихідних у календарі. Не особливо-то замислюючись - а чи не пора щось поміняти...

Виплата зарплати "в конвертах", на перший погляд, може, і вигідна як працівникові, так і роботодавцю. Як мінімум, відразу можна побачити суму, яку "економить" вимушено недобросовісний платник податків і компанія. Однак, якщо розглянути "конверт" з різних сторін, виявляється, що тактичні "плюси" перекриваються невидимими на перший погляд, але цілком реальними стратегічними "мінусами". Багато хто вже відчув - як тільки в бізнесі назріває напруга, зарплата в "конверті" перетворюється на знаряддя порятунку компанії. У тому числі - на знаряддя боротьби з неугодними співробітниками (спробуй оскаржити десь невиплату "чорних" грошей! Та й не кожен співробітник переживе раптове припинення виплати іноді майже половини доходів - швидше за все сам звільниться, заощадивши роботодавцю цілком "білі" гроші). А в особливо "жорстких" ситуаціях "конверт із ЗП" можна і "забути" віддати.

Згідно з розрахунками ДПСУ в Україні населення отримує в цілому 170 млрд грн у вигляді заробітної плати в «конвертах». Якщо перерахувати цю величину на одного працюючого в Україні, то виходить, що кожен працюючий отримує в "конверті" в середньому 695 грн щомісяця. Для одних ця сума може здатися мізерною, але для інших - дуже навіть пристойною.

Мабуть, тут і криється одна з проблем, яку не відразу побачиш. Існування заробітної плати в конвертах призвело до того, що в Україні немає чіткої вартості робочої сили. На практиці заробітна плата за аналогічну роботу в різних компаніях може істотно відрізнятися, при чому в рази. Таким чином, працюючий не має жодних гарантій, що помінявши роботу, він буде отримувати аналогічну заробітну плату. І хоча у нас існує мінімальна вартість однієї години роботи і тарифна сітка за видами працюючих, але це багато в чому швидше формальності, ніж реальності в сфері приватного бізнесу.

Ясна річ, що неадекватна вартість робочої сили приносить непоганий дохід бізнесу, але в свою чергу також створює непотрібну соціальну напруженість, яка будь-який бізнес може в підсумку вбити. Адже як часто наші бізнесмени люблять заощадити копійку, а потім втратити мільйони на рівному місці через відсутність кваліфікованих фахівців. І саме «конвертна заробітна плата» породжує те, що бізнес не хоче по-чесному оцінювати вартість робочої сили.

Податкове навантаження на фонд зарплати переформатують "під Європу"

Але навіть якщо бізнес і хоче платити по-чесному, зробити це просто зараз йому складно. Згадаймо, що головна причина виплати заробітної плати в «конверті» - це високі податки на заробітну плату. Податкове навантаження досягає 52%. Іншими словами, для виплати 1 грн заробітної плати роботодавець повинен заплатити в бюджет від 1,07 до 1,26 грн. в залежності від розміру зарплати і сфери діяльності. Такий ступінь податкового навантаження є основною причиною відходу в «тінь» ВВП в частині заробітної плати. До речі, податківці підрахували, що в структурі тіньової економіки, яка складає 350 млрд грн на рік, 170 млрд грн. припадає саме на зарплату «в конвертах».

Саме надмірно високе податкове навантаження на фонд зарплати змушує бізнес звертатися до «оптимізаторів». Ні, звичайно, можна вперто платити заробітну плату «по білому», але тоді витрати такої компанії будуть неадекватні середнім затратам по ринку. І така компанія в українських реаліях швидше розориться, ніж виживе.

І значить, потрібно міняти українські реалії. Недавня ініціатива Мінфіну та ДПСУ щодо зміни системи оподаткування фонду заробітної плати, як раз і має на меті розібратися з основною причиною тінізації. Розуміючи в чому корінь проблеми заробітної плати в «конвертах», податківці пропонують переформатувати систему податкового навантаження на заробітну плату. Зробити її трохи по-європейськи, тобто стимулюючою до сплати.

На поточний момент, ставка за єдиним соціальним внеском становить від 32,6% до 49,7% залежно від виду професії та трудової діяльності. Цифра солідна і лякає. Тому ДПСУ пропонує зменшити цю суму до 18,6%. При цьому на роботодавця покласти сплату 15% від ФОП, а на працівника - 3,6%. Що називається поділили. Податкова сподівається, що за рахунок такого істотного зниження навантаження збільшиться виплата заробітної плати «по-білому». За розрахунками податківців це дозволить додатково зібрати до держбюджету до 22 млрд грн. Але зниження єдиного соціального внеску має ще один позитивний факт для держбюджету. Кількість осіб, які отримують в Україні заробітну плату з держбюджету, велика, і виходить, що за рахунок високої ставки єдиного соціального внеску доводиться і більше грошей виділяти з держбюджету на оплату праці цих працівників. Тепер же вийде кругова економія 27 млрд грн за рахунок зменшення цього збору. Ось де реальна економія грошей. Адже явище на перший погляд, дійсно дивне. Постійно не вистачає грошей у держбюджеті і в той же момент самі собі податки платимо високі.

*** Чи порве влада зарплатні "конверти"...

Не допустити "провисання" надходжень до бюджету за зниження податків передбачається за рахунок розширення бази оподаткування. Для цієї мети податківці ініціюють скасування пільги, що передбачає не нараховувати єдиний соціальний податок на суму більше дев'яти мінімальних заробітних плат. Тепер цей збір буде утримувати з будь-якої суми заробітної плати, що має, за прогнозами ДПСУ, принести до держбюджету 4 млрд грн додатково. Дана пільга багато в чому умовна і має, швидше, моральний, ніж економічний характер - не так вже в нас багато осіб, які можуть похвалитися високою офіційною заробітною платою. Так що її скасування навряд чи помітять, а от зниження єдиного соціального внеску не помітити буде складно.

МЗП "підтягнуть", число працюючих неповний день обмежать

Якщо з необхідністю зниження соцвнеску ніхто не сперечається, то у відношенні прибуткового податку дискусії не уникнути. Оскільки теза про соціальну справедливість завжди виникає під час обговорення ставок оподаткування залежно від розмірів зарплат. Гасло «багаті повинні платити більше» це навіть не наш лозунг, а швидше гасло США і Західної Європи. І чим сильніше буде відрізнятися рівень заробітних плат, тим більше буде незадоволених. Одні будуть незадоволені тим, що у них багато забирають, а інші - що комусь дозволяють отримувати дуже багато. "Золоту середину" знайти нелегко.

ДПСУ хоче знайти цю "золоту середину" шляхом впровадження трирівневої системи прибуткового податку. Найнижчу ставку пропонують встановити на рівні 10%, потім 15% і нарешті 20%. Класичний приклад прогресивної ставки, чим вищий дохід, тим вища ставка.

Втім, переглядом тільки розмірів ставки прибуткового податку у нас мало що можна змінити. Тому податківці рекомендують встановити мінімальну заробітну плату на рівні не нижче 2000 грн. І головне, що може радикально змінити всю систему оплати в Україні, обмежити кількість осіб, які працюють неповний робочий день в штаті підприємства до 10%. На сьогодні багато компаній, у тому числі і великі грішать тим, що свідомо оформляють своїх співробітників на половину робочого дня, аби економити на офіційній заробітної плати. Це дуже не вигідно для самого працюючого, оскільки його пенсія і відпускні розраховуються з офіційної суми. Тому пропоновані обмеження в 10% - дуже сильний удар по прийнятій схемі. Тут вже доведеться вибирати: або оформляти співробітника на повний робочий день, або звільняти. "Зіграти" в неповний робочий день більше не вийде.

Якщо підсумовувати вищесказане, то концептуальні пропозиції ДПСУ дуже цікаві, оскільки змінюють філософію сплати податків з "вичавлювання всіх соків" на "стимулюючу". Раніше у нас намагалися тільки збільшити фіскальний тиск, виходячи з того, що якщо вести себе більш жорстко, то і податків буде більше. Але, практика (багатолітня!) показала, що система вибивання чи точніше виривання грошей у бізнесу ні до чого доброго не призводить. Навпаки, бізнес більш-менш оперативно створює собі захисну систему і знаходить обхідні шляхи, стає все більш витончений в ухиленні заради виживання. Світова історія знала випадки, коли жорсткість фіскального тиску дозволяла зібрати більше податків, однак позитивний ефект виявлявся короткочасним, і в кінцевому підсумку тиск породжував соціальну напруженість.

Загалом, всі з цікавістю чекають, як ДПСУ вдасться ці проекти реалізувати на практиці у вигляді законів та інструкцій. І як потім ці закони та інструкції будуть виконуватися. Наскільки дійсно вдасться зменшити тиск на заробітну плату. Чи можна буде реально стимулювати бізнес відмовлятися від шкідливої, хоч часто і вимушеної, звички виплачувати заробітну плату в «конвертах». За розрахунками податківців, очікується, що реальним стимулом легалізації такої заробітної плати буде розмір ефективного фіскального навантаження до 20-28,5%, що дозволить легалізувати до 150 млрд грн. Таким чином, якщо вдасться навіть половину заробітної плати "витягти з конвертів" - це радикально змінить не тільки доходи населення, а й нашу економіку.

Олександр Охріменко, президент Українського аналітичного центру