Кабмін просить держгарантії на 24,3 млрд грн кредиту Ексімбанку Китаю

Кабінет Міністрів України просить Верховну Раду надати державні гарантії на кредит Експортно-імпортного банку Китаю у розмірі 24,3 млрд грн для сільського господарства. Відповідний проект закону про внесення змін до статті 6 Закону "Про Державний бюджет України на 2012 рік (щодо фінансування проектів у сфері сільського господарства)" (регістр. № 11034 від 26.07.2012).

Документом передбачається, що у 2012 році державні гарантії можуть надаватися в обсязі до 39,3 млрд грн і можуть бути спрямовані, зокрема, для фінансування пріоритетних проектів у сфері сільського господарства на реалізацію Меморандуму про взаєморозуміння щодо співпраці в галузі пріоритетних проектів у сільському господарстві.

Як повідомляв УНІАН, ВР дозволила уряду здійснити запозичення до спеціального фонду держбюджету в розмірі до 3 млрд дол. (еквівалент 24,3 млрд грн) від Експортно-імпортного банку Китаю. "Умови запозичень, запропоновані Експортно-імпортним банком Китаю, досить для нас позитивні, тому що ставка буде шестимісячний Libor плюс 4,5, термін погашення – до 15 років", – сказав перший заступник міністра фінансів України Анатолій Мярковський, який представляв законопроект у сесійному залі.

Згідно з рішенням уряду, здійснюватиметься фінансування на умовах як безпосередньої державної підтримки в сільському господарстві, так і на кредитній поворотній основі нашого аграрного сектора.

Нагадаємо, меморандум про співпрацю між Міністерством аграрної політики і продовольства України та Експортно-імпортним банком Китаю з підтримки пріоритетних проектів у сільському господарстві було підписано 28 червня 2012 року.