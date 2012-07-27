Торги на міжбанку у п’ятницю закрилися котируваннями 8,0920/8,0950 грн/дол.

У п'ятницю, 27 липня, на українському міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями - 8,0890/8,0950, до 12: 00 звузився спред 8,0915/8,0950. До закриття торгів цінові рівні встановилися на значеннях 8,0920/8,0950 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія "ІнтерБізнесКонсалтинг", рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2511/15, до 12: 00 ціни знизилися до 0,2505/09. До закриття ціни залишилися на тому ж рівні. У Росії курс долар-рубль впав, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів залишився 32.2200 (- 0.2200).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар у п'ятницю змінювалися в діапазоні 1,2240/1,2315. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 9,9520/9,9605, до 12: 00 ціни пошли вниз 9,9110/9,9190. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH виросли до 9,9520/9,9595.