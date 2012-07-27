Експерти знизили прогноз росту ВВП України на 2012-2014 рр.

Аналітики групи "Інвестиційний Капітал Україна" (ICU) знизили прогноз зростання ВВП України на 2012-14 рр., сказано у ICU з посиланням на керівника аналітичного підрозділу групи Олександра Вальчишена.

"На тлі стагнації в промисловості, європейської боргової кризи, яка посилюється і негативно позначається на українському експорті, скромних очікувань щодо урожаю сільгоспкультур ми прогнозуємо, що зростання ВВП у 2012 році складе 1,9% (раніше ICU прогнозував зростання ВВП у 2012 р. на рівні 3,5%), - сказав О. Вальчишен. - Ми також зменшили прогноз зростання реального ВВП на 2013 і 2014 рр. на 1,5 і 1,7 п.п. (3,1 і 4,0%) відповідно".

Також він зазначив, що зниження прогнозів зростання економіки спричинило перегляд прогнозу дефіциту державного бюджету України. "У 2012 р. дефіцит держбюджету досягне 3,6% ВВП, а в 2013-14 рр. скоротиться до 3,1% ВВП", - підкреслив експерт.

За його словами, збільшення потреби у фінансуванні дефіциту держбюджету супроводжуватиметься ще більшою концентрацією зусиль влади на контролі над сплатою податків і зборів, продовженням активної приватизації держпідприємств, а також запозиченнями на внутрішньому і зовнішньому боргових ринках.

Крім того, аналітики групи ICU переглянули прогноз дефіциту рахунку поточних операцій на 2012 р. у бік збільшення, з 4,9% (такий прогноз був зроблений в квітні) до 5,4% ВВП. "Ця зміна прогнозу демонструє високу інерційність ціни на природний газ, що імпортується, а також об'ємів його внутрішнього попиту, який підтримується державними дотаціями населенню, - говорить О.Вальчишен. - Середня імпортна ціна на природний газ у 2012 р. оцінюється на рівні 419 доларів за 1 куб. м, що на 28% більше середньої ціни минулого року. У той же час, зовнішній попит на продукцію української металургії швидше реагує на економічні цикли".

За словами експерта, прогноз рахунку поточних операцій на 2013-14 рр. складає 2,4% і 1,3% ВВП відповідно, що показує очікування з відновлення зовнішнього попиту на продукцію металургії, поступове зниження об'ємів закупівлі природного газу і зниження середньої імпортної ціни на газ до 341 долара у 2013 р. і 322 долари у 2014 р.

Як повідомляв УНІАН, 18 липня на засіданні Кабінету міністрів прем'єр-міністр України Микола Азаров повідомив, що зростання ВВП в Україні за підсумками першого півріччя 2012 року, за даними на середину липня, склало 2,5%.

12 червня Держстат поліпшив оцінку зростання ВВП України у I кварталі 2012 року проти аналогічного періоду 2011 року (у постійних цінах 2007 року) з 1,8% до 2%.

З урахуванням сезонного чинника, у I кварталі 2012 року проти аналогічного періоду 2011 року зафіксований спад ВВП України на рівні 0,2%.

Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) зберіг прогноз зниження темпів зростання української економіки в 2012 році до 2,5%, але чекає прискорення зростання ВВП країни в 2013 році до 4,0%.

У квітні Міжнародний валютний фонд (МВФ) погіршив прогноз зростання ВВП України у 2012 році з 4,8% до 3%. Зростання ВВП України в 2013 році очікується на рівні 3,5%.

Fitch Ratings чекає, що зростання реального ВВП України сповільниться до 2,4% в 2012 р., але відновиться до 3,5% в 2013 р.

За прогнозами Standard & Poor's, зростання ВВП України в 2012 році складе 3,5%.

Moody's вважає, що зростання ВВП України складе в 2012 році близько 2,5-3%.

19 липня Всесвітній банк погіршив прогноз зростання ВВП України в 2012 році з 2,5% до 2%.

Довідка УНІАН. Державний бюджет України на 2012 рік розрахований, виходячи з урядового прогнозу зростання ВВП на рівні 3,9%, інфляції - на рівні 7,9%.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Світовий банк не побачив зростаючої азарівської економіки