Завершення будівництва метро у Дніпропетровську - другий найбільший проект ЄБРР

Надання Європейським банком реконструкції і розвитку державі Україна 152 млн євро цільовим призначенням на завершення будівництва першої черги метрополітену в Дніпропетровську є другим найбільшим проектом ЄБРР.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час підписання кредитної угоди в Дніпропетровську повідомив директор відділу муніципальної і транспортної інфраструктури ЄБРР Жан-Патрік Марке.

За його словами, першим таким проектом був кредит, наданий місту Санкт-Петербург (Росія) на заходи з захисту берегової лінії міста.

За словами Ж.-П.Марке, "сьогодні історичний день в житті Дніпропетровська, оскільки йдеться про реалізацію дуже важливого проекту для міста".

Він підкреслив, що ЄБРР має успішний досвід співпраці з Дніпропетровською областю. Зокрема, ЄБРР раніше надавав кредити Дніпропетровському маслоекстракційному заводу, Дніпропетровському водоканалу, меткомбінату «Арселор Міталл Кривий Ріг».

За словами Ж.-П.Марке, кредит для добудови дніпропетровського метрополітену "дуже привабливий, і не буде великим вантажем для державного бюджету України".

Як повідомив журналістів міністр фінансів України Юрій Колобов, кредит в об'ємі 152 млн євро надається країні на 15 років з відтермінуванням першого платежу на 5 років. Загальна кредитна ставка складе близько 2% річних.

Ю.Колобов зазначив, що загальна вартість добудови першої черги дніпропетровського метрополітену 367 млн євро, з них 304 млн євро будуть залучені в якості кредиту (окрім ЄБРР кредит також на152 млн євро надасть Україні Європейський інвестиційний банк, іншу суму надасть держава Україна в якості оплати ПДВ).

"Місто Дніпропетровськ не погашатиме зі свого бюджету кредитні кошти і відсотки", - додав Ю.Колобов.

За словами міністра фінансів, на сьогодні Україна розглядає декілька спільних проектів з ЄБРР щодо розвитку "Укрзалізниці" і атомної галузі.

Він сказав, що добудова метро у Дніпропетровську завершиться через чотири роки.