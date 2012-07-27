Від ліцензування гуртової торгівлі алкоголем та тютюном у місцеві бюджети надійшло 68,8 млн грн
16:26, 27 липня 2012Фінанси
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У січні-червні 2012 року надходження до місцевих бюджетів від ліцензування гуртової торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами склали 68,758 млн грн, від роздрібної торгівлі - 316,543 млн грн.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі Державної податкової служби України (ДПСУ).
Крім того, від ліцензування експорту, імпорту і гуртової торгівлі спирту етилового, коньячного, плодового у січні-червні надійшло понад 10 тис. грн.
За даними ДПСУ, на 1 липня 2012 року в Україні діяло 519 ліцензій на гуртову торгівлю спиртами, алкогольними напоями і тютюновими виробами, а також 186 тис. ліцензій на роздрібну торгівлю алкоголем і тютюном.
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