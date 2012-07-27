Середня зарплата в Україні виросла до 3,109 тис. грн

В Україні середня заробітна плата в червні 2012 року склала 3,109 тис. грн, що на 3,1% більше порівняно з травнем. У порівнянні з червнем 2011 року рівень середньої заробітної плати в червні 2012 року підвищився на 14,8%.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

Найвищий рівень середньої зарплати в Україні в червні ц.р. спостерігався в Києві - 4,628 тис. грн (зростання в порівнянні з травнем 2012 року - на 3,6%, в порівнянні з червнем 2011 року - на 12,9%), а також у Донецькій - 3,557 тис. грн (в порівнянні з травнем зростання на 2,4%, в порівнянні з червнем 2011 року - на 14,3%), Київській - 3,264 тис. грн (+3,7%; +14,1% відповідно) і Дніпропетровській областях - 3,197 тис. грн (+0,5%; +13,8%).

Найнижчий рівень середньої зарплати відзначили у Тернопільській області - 2,367 тис. грн (+7,4%; +17,3%), а також у Херсонській - 2,411 тис. грн (+6,5%; +16,9%) і Чернігівській - 2,432 тис. грн (+3,7%; +18,5%).

В цілому зростання рівня середньої заробітної плати в червні проти травня 2012 спостерігалося в усіх областях, крім Черкаської. Зростання також спостерігалося в Києві, Севастополі та АР Крим.

Зокрема, в червні ц.р. середня зарплата в АР Крим склала 2,781 тис. грн (зростання в порівнянні з травнем 2012 року - на 3%, порівняно з червнем 2011 року - на 15,2%), у Вінницькій області - 2,582 тис. грн (+5,1 %; +20,2%), Волинській - 2,511 тис. грн (+7,8%; +17,8%), Житомирській - 2,522 тис. грн (+4,2%; +13,7%), Закарпатській - 2,506 тис. грн (+7,8%; +14,2%), Запорізькій - 3,045 тис. грн (+4,3%; +14,1%), Івано-Франківській - 2,743 тис. грн (+6 , 1%; +15,8%), Кіровоградській - 2,546 тис. грн (+3,5%; +17,3%), Луганській - 3,123 тис. грн (+1,6%; +12,1%) , Львівській - 2,67 тис. грн (+2,2%; +15,1%), Миколаївській - 2,876 тис. грн (+2,4%; +14,8%), Одеській - 2,78 тис. грн (+3,4%; +11,8%), Полтавській - 2,876 тис. грн (+0,5%; +17,2%), Рівненській - 2,734 тис. грн (+7,2%; +17 , 9%), Сумській - 2,563 тис. грн (+1%; +14,9%), Харківській - 2,808 тис. грн (+3,5%; +14,4%), Хмельницькій - 2,547 тис. грн ( +5,8%; +16,5%), Черкаській - 2,605 тис. грн (-0,2%; +13,9%), Чернівецька області - 2,5 тис. грн (+8,2%; + 17,2%), в Севастополі - 3,02 тис. грн (+3,4%; +14,1%).

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