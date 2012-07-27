Експерти ВР: в аналізі ратифікації Договору про ЗВТ СНД немає інформації про негативні наслідки

Головне науково-експертне управління Верховної Ради зазначає, що у фінансово-економічному обгрунтуванні ратифікації Договору про ЗВТ СНД відсутня інформація про негативні наслідки ратифікації, проте вважає, що документ може бути ратифікований ВР в чинній редакції.

Про це йдеться у висновках управління, розміщених на сайті ВР.

«У фінансово-економічному обгрунтуванні до проекту йдеться про позитивні наслідки для економіки України, з чим можна погодитися. У той же час, відсутня інформація щодо можливих негативних наслідків після ратифікації Україною Договору про зону вільної торгівлі для національної економіки (зокрема, її виробничого сектору), відносин з третіми країнами і можливих шляхів уникнення цих негативних наслідків чи їх нейтралізації. Враховуючи членство України у СОТ, важко уявити собі, що приєднання до Договору про зону вільної торгівлі не несе ніяких негативних наслідків», - йдеться у висновках.

Також експерти зазначають, що додаткового роз'яснення потребує положення статті 21 Договору, яка не передбачає обумовлень до документа.

«На нашу думку, в цьому разі необхідно також надати для розгляду аналітичні матеріали щодо можливих негативних соціально-економічних наслідків для України після ратифікації Договору про зону вільної торгівлі», - зазначають експерти ВР.

Разом з цим, управління робить висновок, що «Договір про зону вільної торгівлі може бути ратифікований».

Як повідомляв УНІАН, згідно з фінансово-економічним обгрунтуванням прийняття Закону України "Про ратифікацію Договору про зону вільної торгівлі" (№0266), внесеного у ВР Президентом України, дія ЗВТ СНД може призвести до зростання номінального валового внутрішнього продукту України майже на 37,5 млрд грн (реального - 2,5%), доходів Державного бюджету - майже на 9,4 млрд грн на рік.

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