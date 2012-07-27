НБУ готовий використовувати адміністративні заходи для підтримки курсу гривні - експерт

Підготовка Національним банком України законопроекту, що надає йому право вводити обов'язковий продаж валютної виручки, говорить про готовність Нацбанку використовувати адміністративні заходи для стабільності курсу національної валюти, повідомила в коментарі агентству УНІАН головний економіст Dragon Capital Олена Білан.

«Ініціатором законопроекту був сам Нацбанк, що говорить про готовність регулятора вводити адміністративні заходи для збільшення пропозиції іноземної валюти та підтримки валютного курсу гривні» - сказала вона.

При цьому О. Білан вважає, що оскільки в понеділок повинна відбутися позачергова парламентська сесія, запропонований Нацбанком законопроект може набути чинності вже в найближчі тижні.

Експерт нагадала, що з 1998 р. по 2005 р. в Україні вже діяв обов'язковий продаж валютної виручки, він застосовувався до експортерів, які зобов'язані були продавати 50% своєї виручки протягом п'яти днів. «Серпень і вересень традиційно є найбільш складними місяцями для українського валютного ринку з двох причин. По-перше, в цей час відбувається сезонне зниження пропозиції іноземної валюти після закінчення туристичного сезону. По-друге, дві масштабні валютні кризи відбулися в Україні саме у серпні (1998 р.) та вересні (2008 р.)» - говорить О. Білан.

Вона зазначає, що девальваційні очікування населення традиційно збільшуються в кінці літа - початку осені, створюючи підвищений попит на іноземну валюту. «Проте законодавча активність НБУ може свідчити про те, що тиск на валюту посилився вже в липні на тлі слабкого зовнішнього попиту на сталь, затримки експорту зерна трейдерами в очікуванні ще більш високих світових цін на зерно і можливого зростання попиту на готівку з боку населення, яке могло почати запасатися валютою заздалегідь», - вважає О. Білан.

Як повідомляв УНІАН, 25 липня у Верховній Раді України зареєстровано законопроект № 11033, підготовлений Національним банком України, що передбачає надання Нацбанку права тимчасово (на термін до 6 місяців) вводити (з подальшою відміною після стабілізації ситуації на внутрішньому валютному ринку і врівноваження платіжного балансу України) норми щодо обов'язкового продажу частини надходжень в іноземній валюті.

Крім того, з прийняттям законопроекту НБУ отримає право тимчасово змінювати строки розрахунків за операціями експорту та імпорту товарів.

На думку НБУ, прийняття даного документа буде сприяти тому, що в період погіршення стану платіжного балансу грошові кошти резидентів будуть працювати на вітчизняну економіку (за рахунок скорочення термінів інвестування (кредитування) економіки інших держав).