Ратифікація Україною договору про ЗВТ СНГ стане кроком до входження до МC – депутат Держдуми

Ратифікація Верховною Радою України договору про зону вільної торгівлі СНД стане кроком до входження до Митного союзу, вважає голова комітету Держдуми у справах СНД Леонід Слуцький.

"Це довгоочікуване рішення. Сьогодні ратифікацію ЗВТ у Верховній Раді можна тільки вітати. Нарешті! Це найважливіший договір для всієї економічної інтеграції на теренах СНД на роки вперед. А для України договір про ЗВТ може стати кроком до входження до Митного союзу", - сказав Л.Слуцький, передають РІА «Новости».

За словами Л.Слуцького, ратифікація договору необхідна для забезпечення умов для повноцінного і ефективного функціонування зони вільної торгівлі на території СНД і створення сприятливого інтеграційного середовища на основі норм СОТ.

"У договорі передбачаються положення, що гарантують недискримінаційне застосування правил нетарифного регулювання, надання національного режиму, а також чіткі правила в області субсидування, що відповідають світовій практиці. Принципово важливою відмінністю договору від діючих на території СНД угод є наявність інструменту примушення сторін, які порушують домовленості, до виконання своїх зобов'язань", - сказав Л.Слуцький.

Як повідомляв УНІАН, екс-міністр економіки України Богдан Данилишин 24 липня заявив, що ратифікація Україною договору про ЗВТ СНГ не вирішить питання щодо зміцнення торговельно-економічної співпраці на території Співдружності та може стати кроком наближення до Митного союзу.

«Це можна розглядати також як черговий крок наближення до Митного союзу, який на даний час особливо інтенсивно пропагується російською стороною», - зазначив Б.Данилишин.

Верховна Рада планує ратифікувати договір про ЗВТ СНГ на позачерговій сесії 30 липня.

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