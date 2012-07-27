Раді пропонують збільшити доходи бюджету на 231,907 млрд грн для Держагентства екоінвестицій
Верховній Раді пропонують збільшити доходи державного бюджету на 231,907 млрд грн для збільшення витрат Державного агентства екологічних інвестицій.
Відповідний законопроект (№11032), який внесений до парламенту головою бюджетного комітету Валерієм Барановим, планується розглянути на позачерговій сесії ВР 30 липня.
У законопроекті, зокрема, пропонується збільшити доходи загального фонду держбюджету на 193,3 млн. грн, спеціального фонду - на 231 млрд 713,7 млн гривень.
Згідно із пояснювальною запискою до законопроекту, кошти для поповнення витрат виникли від курсової різниці в результаті конвертації у вересні 2009 року і березні 2012 року коштів, які надійшли від продажу встановленої кількості викидів парникових газів.
Японська сторона пропонує направити ці кошти на реалізацію проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій.