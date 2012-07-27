Азаров переконує, що інвестувати в українську економіку надзвичайно вигідно
19:37, 27 липня 2012Фінанси
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Прем’єр-міністр України Микола Азаров переконує, що інвестувати в українську економіку надзвичайно вигідно.
Про це глава уряду сказав в інтерв’ю британському виданню Times, яке він дав у ході свого робочого візиту до Лондона, повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.
«Україна має великі технологічні можливості для розвитку, інвестувати в українську економіку надзвичайно вигідно – вони протягом 2-3 років окупляться», - заявив М.Азаров.
За його словами, Україна має значний потенціал для прискореного економічного розвитку.
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