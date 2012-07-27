Нові функції НБУ підсилять девальваційні очікування на першому етапі - експерт

Отримання Національним банком України права вводити обов'язковий продаж валютної виручки на першому етапі може дещо підвищити очікування девальвації національної валюти, вважає керівник аналітичного відділу групи «Інвестиційний капітал України» Олександр Вальчишен.

«В короткостроковому плані ні, не знизить, тому що перша реакція ринку полягатиме в несхваленні цього кроку НБУ і, таким чином, девальваційні очікування тільки підсиляться. Але в довгостроковому плані, якщо будуть прийняті додаткові заходи щодо пом'якшення валютного контролю в країні, які б врівноважили дані нові повноваження НБУ, зокрема, більш вільний доступ до купівлі валюти підприємств експортерів, на які будуть поширюватися вимоги із продажу валюти, - можливо » , - сказав експерт, відповідаючи на запитання УНІАН, знизить чи є захід, девальваційні очікування.

На думку А.Вальчішена, отримання Нацбанком права вводити обов'язковий продаж валютної виручки повинно трохи підвищити гарантії стабільності курсу національної валюти.

При цьому він відзначає, що в країнах, які прийнято називати еmerging ринками, поширені правила з обов'язкового продажу валюти на внутрішньому ринку. Так, А.Вальчішен повідомив, що з країн БРІК тільки Росія не має таких правил, а всі інші, включаючи Бразилію, Китай та Індію, мають такі правила в дії. При цьому в Бразилії, згідно з даними МВФ, обов'язковий продаж підлягають 70% валютної виручки експортерів. В інших країнах, наприклад, в Таїланді, Нігерії і Венесуелі, дані правила по обов'язковому продажу експортної валютної виручки діють. Проте в ряді країн їх немає (в Мексиці, Туреччині, ПАР). «Таким чином, можна сказати, що прийняття даного правила в тій чи країні було продиктовано історичною необхідністю і нюансами функціонування економік. Тобто, для України сьогодні настав той момент, щоб переосмислити свій звід правил щодо функціонування фінансового ринку і спробувати його привести до того рівня, коли в довгостроковому плані він буде забезпечувати більш високу фінансову стабільність », - сказав А.Вальчішен.

У свою чергу начальник відділу аналізу фінансових ринків "ІНГ Банк Україна» Олександр Печеріцин вважає ініціативу НБУ отримати право вводити обов'язковий продаж валютної виручки цілком логічною з урахуванням можливих курсових коливань восени.

«Оскільки поточна політика НБУ направлена ​​на збереження стабільності курсу гривні до долара, не дивно, що Нацбанк хоче додати в свій арсенал додаткові інструменти (в тому числі й адміністративні) для збереження контролю за обмінним курсом, особливо в період можливого зростання волатильності", - відзначає А . Печерицин.

Як повідомляв УНІАН, 25 липня у Верховній Раді було зареєстровано законопроект № 11033, підготовлений Національним банком України, що передбачає надання Нацбанку права тимчасово (на термін до 6 місяців), вводити (з подальшою відміною після стабілізації ситуації на внутрішньому валютному ринку і врівноваження платіжного балансу Україна) норми щодо обов'язкового продажу частини надходжень в іноземній валюті.

Крім того, з прийняттям законопроекту НБУ отримає право тимчасово змінювати строки розрахунків за операціями експорту та імпорту товарів.

На думку НБУ, прийняття даного документа буде сприяти тому, що в період погіршення стану платіжного балансу грошові кошти резидентів будуть працювати на вітчизняну економіку (за рахунок скорочення термінів інвестування (кредитування) економіки інших держав).