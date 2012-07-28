Уряд делегував свого представника до адмінради Фонду гарантування вкладів

Кабінет міністрів України своїм розпорядженням №509 від 25 липня 2012 року делегував заступника міністра фінансів — керівника апарату Юрія Шевченка до складу адміністративної ради Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Текст розпорядження розміщено на Урядовому порталі.

При цьому таким, що втратило чинність визнається розпорядження Кабінету міністрів України від 20 квітня 2011 р. № 347 “Про делегування представників Кабінету Міністрів України до складу адміністративної ради Фонду гарантування вкладів фізичних осіб”.

Розпорядження набирає чинності одночасно з набранням чинності законом України “Про систему гарантування вкладів фізичних осіб”.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Фонд гарантування вкладів хоче збільшити гарантовану суму