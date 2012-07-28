НБУ продовжив процедуру ліквідації “Одеса-банку” до грудня

Національний банк України своєю постановою № 310 від 19 липня 2012 року продовжив процедуру ліквідації АКБ “Одеса-Банк” до 1 грудня поточного року.

Про це йдеться в оголошенні в газеті “Урядовий кур'єр” (№ 134 від 28 липня 2012 року).

Як повідомляв УНІАН, з 23 лютого 2009 року НБУ ввів тимчасову адміністрацію в «Одеса-банку» терміном на 1 рік і мораторій на задоволення вимог кредиторів фінустанови на 6 місяців (до 22 серпня).

23 липня НБУ відкликав банківську ліцензію і розпочав процедуру ліквідації «Одеса-банку».

У серпні 2009 року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб почав виплачувати компенсації вкладникам ліквідовуваного «Одеса-банку» через «Брокбізнесбанк», «Приватбанк», «Укрсоцбанк» і «Хрещатик».

Довідка УНІАН. ЗАТ АКБ «Одеса-Банк» зареєстровано в 1991 році.

Активи банку на 1 липня 2009 року становили 346,464 млн грн, зобов'язання – 307,419 млн грн, власний капітал – 39,045 млн грн, статутний капітал – 86,26 млн грн.

Збиток банку за підсумками першого півріччя 2009 року становив - 66,533 млн грн.

На 1 липня 2009 року акціонерами «Одеса-Банку» були ТОВ «Альпарі» (пряма участь – 32,3667%), ТОВ «Грідін» (пряма участь – 33,1043%), ТОВ «Кировий» (пряма участь – 18%), ТОВ «Ольял» (пряма участь – 16,5290%).