Зростання ВВП України в першому півріччі склало 2,5%

За оцінками Національного банку України, зростання валового внутрішнього продукту України в січні-червні 2012 року проти аналогічного періоду 2011 року становило 2,5%, говориться в повідомленні НБУ.

«За оцінками департаменту (Департаменту економічного аналізу і прогнозування НБУ - УНІАН), зростання валового внутрішнього продукту України (ВВП) у червні прискорилося значніше порівняно з індексом виробництва базових галузей (ІВБГ) і за перше півріччя становило близько 2,5% порівняно з відповідним періодом минулого року», - говориться в повідомленні.

За даними Нацбанку, проведення чемпіонату Євро-2012 і ранній початок робіт зі збирання врожаю визначили прискорення зростання ІВБГ у червні до 3,4% в річному вимірюванні (3,2% в травні). Кумулятивні темпи зростання за перше півріччя збільшилися до 2,5% (2,2% за січень-травень).

Проведення чемпіонату Євро-2012 дозволило: підвищити темпи зростання обороту роздрібної торгівлі на 18,3% в червні у річному вимірюванні (17,9% в травні); утримати зростання харчової промисловості на рівні 3% в річному вимірюванні; збільшити кількість пасажирів, перевезених авіаційним транспортом, в першому півріччі на 10,9% порівняно з відповідним періодом минулого року, залізничним транспортом - на 0,7%; утримати зростання обсягу послуг, що надаються, на рівні 12,6% за перше півріччя.

«З іншого боку, через завершення будівельних робіт з підготовки до Євро-2012 обсяги будівництва в червні знову знизилися, на 8,9% в річному вимірюванні, за перше півріччя зниження обсягів будівельних робіт становило 1,9% порівняно з відповідним періодом минулого року», - відзначають в НБУ.

Також зазначається, що раніше, порівняно з минулим роком, початок робіт зі збирання врожаю сприяв істотному прискоренню зростання обсягів сільськогосподарського виробництва з 2,5% в травні в річному вимірюванні до 28% в червні, що забезпечило основний внесок у приріст ІВБГ (3,2 п. п.).

При цьому НБУ відзначає, що збереження несприятливої зовнішньоекономічної кон'юнктури негативно впливало на темпи економічного зростання. Так, зниження обсягів виробництва машинобудування в червні становило 8,9% в річному вимірюванні, металургії — 0,8%, що визначило зниження обсягів промислового виробництва на 1,4% в річному вимірюванні.

Як повідомляв УНІАН, 18 липня на засіданні Кабінету міністрів прем'єр-міністр України Микола Азаров повідомив, що зростання ВВП в Україні за підсумками першого півріччя 2012 року, за даними на середину липня, становило 2,5%.

Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) зберіг прогноз зниження темпів зростання української економіки в 2012 році до 2,5%, але чекає прискорення зростання ВВП країни в 2013 році до 4,0%.

У квітні Міжнародний валютний фонд погіршив прогноз зростання ВВП України в 2012 році з 4,8% до 3%. Зростання ВВП України в 2013 році очікується на рівні 3,5%.

Fitch Ratings чекає, що зростання реального ВВП України сповільниться до 2,4% в 2012 р., але відновиться до 3,5% в 2013 р.

За прогнозами Standard & Poor's, зростання ВВП України в 2012 році становитиме 3,5%.

Moody's вважає, що зростання ВВП України становитиме в 2012 році близько 2,5-3%.

19 липня Світовий банк погіршив прогноз зростання ВВП України в 2012 році з 2,5% до 2%.

Довідка УНІАН. Державний бюджет України на 2012 рік розрахований, виходячи з урядового прогнозу зростання ВВП на рівні 3,9%.