Торги доларом на міжбанку в понеділок відкрилися зростанням котирувань

У понеділок, 30 липня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зростанням котирувань – 8,0910/8,0970 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту знизилися – 0,2509/0,2513, котирування щодо євро-гривні пішли вниз – 9,9310/9,9395. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар знизилися – 1,2273/1,2275 (п'ятниця — 1,2296/1,2298).

У п'ятницю Нацбанк на ринок не виходив.