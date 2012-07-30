«ОТП Банк» у першому півріччі одержав 38,6 млн. грн збитку

«ОТП Банк» (м. Київ), що входить до групи найбільших банків України, в січні-червні 2012 року одержав 38,6 млн. грн збитку у порівнянні з 110,3 млн. грн прибутку за аналогічний період 2011 року.

Про це сказано у звіті банку.

Згідно зі звітом, у II кварталі банк одержав збиток 32,4 млн. грн у порівнянні із 379,8 млн. грн прибутку за аналогічний період 2011 року.

Активи банку в січні-червні скоротилися на 5,3% і на 1 липня 2012 року становили 21,3 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів – на 10,8%, до 15 млрд грн, зобов'язання – на 6,4%, до 18,1 млрд грн. Статутний капітал банку в січні-червні 2012 р. залишався на рівні 2,868 млрд грн, власний капітал зріс на 1% – до 3,2 млрд грн.

Довідка УНІАН. «OTП Банк» створений у 1998 році і сьогодні входить до групи найбільших українських банків.

«ОТП Банк» у 2011 році збільшив чистий прибуток на 3,2% у порівнянні з 2010 роком – до 581,76 млн. грн.

Угорський OTP Bank володіє 100% ПАТ «ОТП Банк».