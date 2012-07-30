Запровадження обов'язкового продажу валютної виручки погіршить бізнес-клімат в Україні - експерт

Надання Національному банку України (НБУ) права запроваджувати обов'язковий продаж валютної виручки може погіршити бізнес-клімат в Україні, повідомив у коментарі агентству УНІАН аналітик інвестиційної компанії Concorde Capital Віталій Ваврищук.

Він відзначив, що наділення НБУ такими повноваженнями збільшить можливості регулятора впливати на валютний ринок і забезпечувати стабільність гривні. «Проте обов'язковий продаж частини валютної виручки – це рішення, яке виходить за рамки ринкових інструментів грошово-кредитної і валютної політики і, думаю, значно погіршить ділове середовище в Україні», - сказав аналітик.

При цьому В.Ваврищук вважає досить дивним, що така ініціатива з'являється після того, як «НБУ запевнив суспільство про брак ризиків девальвації гривні, а Президент України наголосив на необхідності поступового переходу до режиму плаваючого обмінного курсу».

Як повідомляв УНІАН, 25 липня у Верховній Раді був зареєстрований законопроект №11033, підготовлений Національним банком України, який передбачає надання Нацбанку права тимчасово (строком до 6 місяців) запроваджувати (з подальшим скасуванням після стабілізації ситуації на внутрішньому валютному ринку і врівноваження платіжного балансу України) норми про обов'язковий продаж частини надходжень в іноземній валюті.

Крім того, з ухваленням законопроекту НБУ отримає право тимчасово змінювати терміни розрахунків за операціями експорту та імпорту товарів.

На думку НБУ, ухвалення цього документа сприятиме тому, що в період погіршення стану платіжного балансу грошові кошти резидентів працюватимуть на вітчизняну економіку (за рахунок скорочення термінів інвестування (кредитування) економіки інших держав).