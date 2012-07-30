ВР ратифікувала Договір про зону вільної торгівлі в рамках СНД

Верховна Рада України ратифікувала Договір про зону вільної торгівлі в рамках СНД.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного рішення проголосували 260 народних депутатів із 277, зареєстрованих в сесійній залі.

Довідка УНІАН. 18 жовтня 2011 року в Санкт-Петербурзі прем'єр-міністри країн СНД підписали договір про створення зони вільної торгівлі. Документ підписали голови урядів Росії, України, Білорусі, Казахстану, Вірменії, Таджикистану, Молдови і Киргизії. Договір не підписали Азербайджан, Туркменістан та Узбекистан. Водночас було заявлено, що ці країни планують приєднатися до нього.

Ратифікація цього документа у Верховній Раді довгий час відкладалася. Зазначалося, що Україна має зауваження до договору про зону вільної торгівлі з СНД, які полягають у нерівності умов, що стосуються запровадження торгових обмежень країнами Митного союзу та іншими членами Співдружності. Нерівні умови визначені доповненням №6 до документа.

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