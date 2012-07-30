Дефіцит платіжного балансу України в першому півріччі становив 1,12 млрд дол.

Дефіцит платіжного балансу України в січні-червні 2012 року (за попередніми даними) становив 1,12 млрд дол. у порівнянні з профіцитом 1,795 млрд дол. за відповідний період 2011 року.

Про це сказано у повідомленні, оприлюдненому на сайті Національного банку України.

За даними НБУ, загалом за підсумками січня-червня дефіцит поточного рахунку становив 3,645 млрд дол., що на 32,5% більше за показник січня-червня 2011 року (2,75 млрд дол.). Дефіцит поточного рахунку в II кварталі 2012 року збільшився у порівнянні з II кварталом 2011 року на 63,5% - до 2,305 млрд дол., у червні 2012 року у порівнянні з червнем 2011 року збільшився у 8 разів і сягнув 1,03 млрд дол.

Профіцит фінансового рахунку за I півріччя п.р. у порівнянні з відповідним періодом 2011 року скоротився на 45,3% - до 2,484 млрд дол., у II кварталі 2012 р - на 15,6%, до 1,751 млрд дол. При цьому в червні п.р. дефіцит фінансового рахунку становив 5,14 млн. дол. проти 247 млн. дол. у червні 2011 року.

НБУ констатує скорочення прямих іноземних інвестицій (сальдо) як у січні-червні 2012 року у порівнянні з тим самим періодом 2011 року - на 1 млрд дол., до 2,294 млрд дол., так і в червні - до 494 млн. дол. у порівнянні з 505 млн. дол. у червні 2011 р.

За інформацією НБУ, у червні збільшився у порівнянні з попередніми місяцями приріст готівкової валюти поза банками - до 674 млн. дол., при цьому він все ж таки залишався нижчим, ніж у червні 2011 року - 921 млн. дол.

Довідка УНІАН. Дефіцит зведеного платіжного балансу України за підсумками 2011 року становив 2,448 млрд дол. у порівнянні з профіцитом 5,031 млрд дол. за 2010 рік.

Дефіцит поточного рахунку збільшився до 9,280 млрд дол. (5,5% ВВП) у порівнянні з 3,018 млрд дол. (2,2% ВВП) у 2010 році.

У 2011 році профіцит фінансового і капітального рахунку становив 6,8 млрд дол. (у 2010 році - 8 млрд дол.).