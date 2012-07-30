Парламент збільшив видатки на утримання Держагентства екологічних інвестицій

Верховна Рада України збільшила видатки на утримання Державного агентства екологічних інвестицій України.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного закону «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2012 рік» проголосували 264 народних депутата з 278, зареєстрованих в сесійній залі.

Законом збільшено доходи державного бюджету на 2012 рік на 231 907,0 млн грн, в тому числі загального фонду - на 193,3 млн грн та спеціального фонду - на 231 713,7 млн грн. Ці кошти передбачається отримати від «продажу частин встановленої кількості викидів парникових газів, передбаченого статтею 17 Кіотського протоколу до Рамкової конвенції Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату, в тому числі курсової різниці від їх конвертації» (231 713,7 млн грн) та податку на додану вартість з ввезених на територію України товарів (193,3 млн грн).

За рахунок додаткових надходжень пропонується збільшити видатки Державному агентству екологічних інвестицій України на фінансування програм «Керівництво та управління у сфері екологічних інвестицій» - 193,3 млн грн та «Державна підтримка заходів, спрямованих на зменшення обсягів викидів (збільшення абсорбції) парникових газів, у тому числі на утеплення приміщень закладів соціального забезпечення, розвиток міжнародного співробітництва з питань зміни клімату» - 231 713,7 млн грн.