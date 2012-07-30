На міжбанку торги закрилися котируваннями 8,1005/8,2025 грн/дол.

У понеділок, 30 липня, на українському міжбанку торги доларом США відкрилися такими котируваннями - 8,0910/8,0970, на 12:00 ціни підвищилися до 8,0950/8,0980. На час закриття торгів цінові рівні досягли таких значень - 8,1005/8,2025 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2509/13, на 12:00 ціни піднялися до 0,2513/17. На час закриття ціни досягли максимуму 0,2525/29. У Росії курс долар-рубль знизився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів залишився 32.1499 (-0.0701).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар у понеділок змінювалися в діапазоні 1,2255/1,2340. Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями – 9,9310/9,9395, на 12:00 ціни пішли вниз 9,9255/9,9335. На час закриття торгів цінові показники з EUR/UAH встановилися на рівні 9,9270/9,9330.