Азаров бачить лише позитиви після вступу до ЗВТ в рамках СНД

Прем’єр-міністр Микола Азаров бачить лише позитиви для економіки після вступу України до зони вільної торгівлі в рамках Співдружності Незалежних Держав.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на позачерговій сесії парламенту під час розгляду закону про ратифікацію Договору про ЗВТ в рамках СНД.

М.Азаров наголосив, що товарообіг між країнами СНД активізується. Так, у 2010 році товарообіг України з країнами СНД становив 51 млрд дол. США, а в 2011 році майже 71 млрд дол.

Глава уряду підкреслив, що ратифікація Договору дозволить створити сприятливі умови для вільного руху товарів українських товаровиробників в країнах Співдружності.

М.Азаров наголосив, що положення статей Договору базуються на правилах Світової організації торгівлі. Крім того, додав він, у Договорі чітко зафіксовані всі існуючі на сьогодні міждержавні імпортні та експортні мита та передбачено не розширювати ці переліки та не збільшувати ставки мита.

М.Азаров зауважив, що Договором нарешті закріплюються експортне мито за товарними позиціями, що встановили після вступу України до СОТ.

«Важливий аспект, який я хотів би виділити, - це наявність у Договорі окремого положення, що стосується транзиту трубопровідним транспортом, яке також було внесено за пропозицією української сторони. Там передбачені розробка та ухвалення окремої угоди протягом 6 місяців з дати вступу в силу цього Договору. Уряд вже доручив Міненерго разом з іншими центральними органами виконавчої влади розробити проект такого договору», - сказав М.Азаров.

Він додав, що після набрання чинності Договором про ЗВТ очікується, що обсяги торгівлі України з країнами СНД збільшаться більше ніж на третину, - на 35%, і це сприятиме зростанню ВВП країни.

Крім того, на переконання М.Азарова, зона вільної є оптимальною моделлю взаємодії країн-учасниць Співдружності і стане додатковим стимулом для укріплення конкурентноздатності економіки України.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні ВР ратифікувала договір про зону вільної торгівлі в рамках СНД.

Довідка УНІАН. 18 жовтня 2011 року в Санкт-Петербурзі прем'єр-міністри країн СНД підписали договір про створення зони вільної торгівлі. Документ підписали глави урядів Росії, України, Білорусі, Казахстану, Вірменії, Таджикистану, Молдови і Киргизії. Договір не підписали Азербайджан, Туркменістан та Узбекистан. Водночас було заявлено, що ці країни планують приєднатися до нього.

19 березня 2012 року Президент України В.Янукович заявив, що договір про ЗВТ в рамках СНД буде ратифіковано найближчим часом.

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