Обсяг грошових переказів до України зріс на 13%

Загальна сума переказів з використанням систем грошових переказів, що створені нерезидентами і надійшли до України в I півріччі 2012 р., становила 1,616 млрд доларів США в еквіваленті, що на 13% більше, ніж у I півріччі 2011 р.

Про це йдеться в повідомленні Національного банку України, яке має в своєму розпорядженні УНІАН.

За даними Нацбанку, загальна сума переказів, відправлених з України в I півріччі 2012 р., становила 218 млн. доларів США в еквіваленті, що на 11% більше показника за аналогічний період 2011 р.

Також зазначається, що до п'ятірки лідерів за сумами трансграничних переказів, одержаних фізичними особами, до України в I півріччі 2012 року з використанням міжнародних систем грошових переказів, створених нерезидентами, увійшли: Western Union - 34%, «Золота Корона-Грошові Перекази» - 15%, «Юністрім» - 12%, MoneyGram - 9%, CONTACT - 8%.

На 1 липня 2012 р. на території України функціонувало 23 міжнародних системи переказу коштів між фізичними особами без відкриття рахунку, створених нерезидентами. Учасниками таких систем є більш як 150 банків України, АТ «Українська фінансова група» і національний оператор поштового зв'язку «Укрпошта».