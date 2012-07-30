Державна податкова служб України (ДПСУ) відзначає зростання кількості платників ПДВ і пов'язує його зі спрощенням реєстраційної процедури. У прес-службі ДПСУ нагадали, що спрощена процедура реєстрації платників ПДВ була введена в I кварталі 2012 року. Вона передбачає чітко регламентований час (не більше 6 робочих днів) розгляду реєстраційної заяви платника ПДВ та видачі свідоцтва.

Крім того, податківці розробили нову форму реєстраційної заяви платника ПДВ, яка скоротилася з десяти сторінок до трьох.

Зокрема, якщо в I півріччі 2011 року платниками ПДВ зареєструвалися понад 9,1 тис. осіб, то вже цього року 14,146 тис. осіб (приріст склав 55%). У червні 2011 р. зареєструвалися 1739 осіб, а в червні 2012 р. - 2078 осіб (приріст 20%).

У I півріччі 2012 року було видано 28,518 тис. бланків свідоцтв платника ПДВ, що майже на 17,5% більше, порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Довідка УНІАН. Новий податковий кодекс діє в Україні з 1 січня 2011 року. За кодексом, ставка ПДВ до 31 грудня 2013 року становить 20%, з 1 січня 2014 року - 17%. Крім того, кодекс передбачає введення механізму автоматичного відшкодування ПДВ. У ДПСУ відзначають, що на сьогодні понад 50% заявок на відшкодування ПДВ перераховуються на рахунки підприємств в автоматичному режимі.