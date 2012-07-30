ВР хоче стимулювати інвестдіяльність для створення нових робочих місць

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект закону “Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих місць”.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного законопроекту проголосував 261 народний депутат з 277, зареєстрованих в сесійній залі.

Законопроектом передбачено, що державна підтримка надається суб’єктам інвестиційної діяльності, які реалізують схвалені Кабінетом міністрів України за поданням центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій інвестиційні проекти у пріоритетних галузях економіки.

Інвестиційним проектом у пріоритетній галузі економіки вважається інвестпроект, що передбачається реалізувати на новоствореному або діючому підприємстві, на якому буде проведено реконструкцію або модернізацію та який одночасно відповідає таким критеріям:

1) загальна кошторисна вартість перевищує суму, еквівалентну: 3 млн євро — для суб’єктів великого підприємництва; 1 млн євро — для суб’єктів середнього підприємництва; 500 тис. євро — для суб’єктів малого підприємництва;

2) кількість створених нових робочих місць для працівників, що безпосередньо задіяні у виробничих процесах, перевищує: 150 — для суб’єктів великого підприємництва; 50 — для суб’єктів середнього підприємництва; 25 — для суб’єктів малого підприємництва;

3) середня заробітна плата працівників не менш як у 2,5 раза перевищує розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року.

Інвестиційні проекти у пріоритетних галузях економіки підлягають державній реєстрації у порядку, встановленому законом України “Про інвестиційну діяльність”.

Якщо протягом двох років з дня державної реєстрації інвестиційного проекту не досягнуто показників, встановлених частиною другою цієї статті, строк дії держреєстрації інвестиційного проекту припиняється. Вимоги до інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки, порядок їх відбору та схвалення встановлюється Кабміном.