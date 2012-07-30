Україна з усіх країн СНД найбільше схильна до впливу боргової кризи єврозони - S&P

Україна з усіх країн СНД найбільше схильна до негативного впливу боргової кризи Європейського економічного і валютного союзу (єврозони), відзначається в опублікованому сьогодні звіті рейтингового агентства Standard&Poor's: «Невелика залежність банків Росії та інших країн СНД від інвестицій єврозони знижує ризики поширення на ці банківські системи проблем регіону».

При цьому в цілому в S&P вважають, що вплив боргової кризи в єврозоні на банківські системи країн СНД досить незначний.

«На думку Служби кредитних рейтингів Standard&Poor's, банківські системи Росії та інших країн-членів Співдружності Незалежних Держав (СНД) лише в дуже невеликому ступені схильні до значних ризиків поширення на них проблем, пов'язаних з борговими кризою в країнах єврозони, оскільки їх прямі зв'язки з банками цього регіону обмежені», - йдеться в звіті.

У S&P вважають, що економічні проблеми, які виникли останнім часом в деяких країнах єврозони і їх банківських системах, а також майбутнє введення для всіх банків більш строгих регулятивних вимог щодо достатності капіталу і ліквідності (Basel III), швидше за все, призведуть до того, що деякі західноєвропейські банки скоротять свої закордонні інвестиції у формі ліквідності або капіталу. Однак, як зазначають у рейтинговому агентстві, більшість банків Росії та СНД лише в деякій мірі залежать від припливу прямих іноземних інвестицій (ПІІ), що багато в чому захищає їх від цього ризику.

«З нашої точки зору, основним джерелом ризику для банківських систем Росії та інших країн СНД є погіршення фундаментальних макроекономічних характеристик, а не ризик прямого поширення на них проблем, яких зазнають банки єврозони», - підкреслив кредитний аналітик Standard&Poor's П'єр Готьє.

У S&P вважають, що якщо в результаті глобального економічного спаду протягом тривалого часу будуть спостерігатися падіння цін на нафту та інші сировинні товари, коливання курсів національних валют і фондових ринків, це може негативно вплинути на банківські системи Росії та інших країн СНД. Зокрема, на думку рейтингового агентства, рубль і ситуація на Московській біржі можуть бути нестійкі, оскільки вони мають тенденцію до волатильності в періоди кризи. У зв'язку з цим S&P оцінює ризики для банківських систем Росії та інших країн СНД як непрямі, оскільки провідні економіки певною мірою взаємозалежні.

«У зв'язку з цим прямий ризик поширення проблем єврозони на банківські системи Російської Федерації і більшості інших країн СНД оцінюється нами як помірний. Виняток становить лише Україна, банківський сектор якої найбільшою мірою схильний до впливу скорочення інвестицій з країн єврозони» - говорять у S&P.

«Наш базовий сценарій передбачає неминучість рецесії для Росії та СНД, однак ми не очікуємо, що це призведе до глибокої економічної або банківської кризи», - підсумував П.Готьє.