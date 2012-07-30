Зростання ВВП у ІІ кварталі становило 3%

Зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України в другому кварталі 2012 року щодо відповідного періоду 2011 року (у постійних цінах 2007 року) становило 3% (зростання ВВП у ІI кварталі 2011 року - 3,8%).

Такі оперативні дані повідомляються на сайті Держстату України.

З урахуванням сезонного чинника, у ІI кварталі 2012 року проти І кварталу 2012 року зростання ВВП України зафіксоване на рівні 1,9%.

Як повідомляв УНІАН, 12 червня Держстат поліпшив оцінку зростання ВВП України в I кварталі 2012 року проти аналогічного періоду 2011 року (у постійних цінах 2007 року) з 1,8% до 2%.

З урахуванням сезонного чинника, у I кварталі 2012 року проти аналогічного періоду 2011 року зафіксовано спад ВВП України на рівні 0,2%.

Таким чином, у I кварталі 2012 року зростання ВВП України сповільнилося як щодо показника I кварталу 2011 року (5,4%), так і порівняно з показником IV кварталу 2011 року (4,7%).

Номінальний ВВП за I квартал 2012 року становив 296,97 млрд грн.

Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) зберіг прогноз зниження темпів зростання української економіки в 2012 році до 2,5%, але чекає прискорення зростання ВВП країни у 2013 році до 4,0%.

У квітні Міжнародний валютний фонд погіршив прогноз зростання ВВП України у 2012 році з 4,8% до 3%. Зростання ВВП України у 2013 році очікується на рівні 3,5%.

Довідка УНІАН. Державний бюджет України на 2012 рік розраховано, виходячи з урядового прогнозу зростання ВВП на рівні 3,9%, інфляція - на рівні 7,9%.