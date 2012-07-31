Янукович хоче ввести податок з обігу
09:01, 31 липня 2012Фінанси
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Влада працює над введенням в Україні податку з обігу.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Президент України Віктор Янукович заявив, виступаючи на XIV з'їзді Партії регіонів.
«Ми дуже серйозно зараз працюємо над введенням податку з обігу – подумайте про це, шановні колеги», - сказав Президент.
Він підкреслив, що влада активно бореться з тіньовою економікою. За словами В.Януковича, сьогодні в Україні залишається дуже високий показник економіки, що перебуває в тіні, і тому не можна зволікати з вирішенням цієї проблеми.
Він зауважив, що необхідно активізувати роботу з офшорними зонами, а також продовжити боротьбу за детінізацію заробітних плат.
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