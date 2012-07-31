Для прискорення зростання економіки влада готує нові стимули

Для прискорення зростання економіки України влада готує новий пакет інвестиційних стимулів.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Андрій Клюєв, повідомили УНІАН у прес-службі РНБОУ.

Щоб прискорити зростання економіки і мати можливість у перспективі вийти на середньорічні темпи зростання хоч б у 6-7%, Україні необхідні нові заходи стимулювання інвестиційної та інноваційної діяльності, сказав А.Клюєв, коментуючи слова прем'єр-міністра України Миколи Азарова про нову інвестиційну політику

Він повідомив, що на даний час органами виконавчої влади, із залученням науковців і за участі експертів апарату РНБО, допрацьовується пакет законопроектів, метою яких є підвищення інвестиційної активності в реальному секторі економіки на всій території України. За словами А.Клюєва, кілька законопроектів з цього пакета були ухвалені парламентом у понеділок, 30 липня, у першому читанні.

Він зазначив, що головною метою пакета стимулюючих заходів є прискорення процесів модернізації, реструктуризації і перепрофілювання підприємств, будівництво нових виробництв на основі сучасних, у тому числі і енергозберігаючих, екологічно чистих і наукоємних технологій. Окрім цього очікується подальший розвиток транспортної і загальної ринкової інфраструктури, повідомив секретар РНБО України.

Найважливішим результатом реалізації цих заходів він також назвав створення не просто нових робочих місць, а, в першу чергу, високотехнологічних і високооплачуваних робочих місць.

За словами А.Клюєва, пакетом документів пропонується на найближчі 10 років ввести на всій території України спеціальний режим інвестиційної діяльності. Цей режим буде покликаний стимулювати розвиток пріоритетних для нашої країни галузей економіки. Пропонується звільнити на найближчі 5 років від оподаткування прибуток, одержаний від реалізації інвестиційних проектів на новостворених підприємствах, а також на діючих виробництвах, на яких відбулася реструктуризація, реконструкція або модернізація, тільки в частині, одержаній від освоєння цих інвестицій. А наступні 5 років пропонується з таких інвестиційних проектів вже стягувати податок на прибуток - у розмірі 8%, повідомив А.Клюєв. Водночас, за його словами, прибуток, одержаний в результаті інших господарських операцій і не пов'язаний із зареєстрованими інвестпроектами, оподатковуватиметься на загальних підставах.

При цьому секретар РНБОУ підкреслив, що кошти, звільнені від сплати податку на прибуток, слід буде спрямовувати на розширення виробництва, переоснащення матеріально-технічної бази підприємства, впровадження нових технологій або на погашення кредитів.

За словами А.Клюєва, також на найближчі 5 років пропонується дати можливість таким підприємствам при ввезенні на територію України устаткування і комплектуючих (якщо аналоги не виробляються в нашій країні), призначених для створення нового або реконструкції існуючого виробництва, розраховуватися за податком на додану вартість податковими векселями. А.Клюєв повідомив, що ще одним законопроектом пропонується звільнення операцій з імпорту цього устаткування від ввізного мита.

Секретар РНБО уточнив, що у випадку, якщо інвестор не дотримуватиметься умов інвестпроекту, і допустить, наприклад, нецільове використання цього устаткування, то державна реєстрація проекту буде скасована, і всі умовно нараховані податки в межах наданих йому пільг будуть стягнуті.

За його словами, підготовлюваний пакет документів містить обов'язкові умови для отримання преференцій з оподаткування і митного регулювання – встановлено мінімальний рівень сум вкладення капіталу в реалізацію інвестиційних проектів і кількості створюваних при цьому нових робочих місць з диференціацією за категоріями підприємств. Андрій Клюєв підкреслив, що це дозволить користуватися пільгами не лише великим, але також середнім і малим підприємствам.

«Це продовження реалізації ухваленої торік програми розвитку інвестиційної і інноваційної діяльності», - заявив він. Водночас, зазначив секретар РНБОУ, заходи, що здійснюються владою, вже дають перші результати - у поточному році вперше за 20 років почала рости частка інноваційної продукції у вітчизняному виробництві. «Ми просто зобов'язані закріпити позитивні результати і прискорити ці процеси», - заявив А.Клюєв.

Він також зазначив, що, незважаючи на складнощі в світовій економіці, приплив прямих іноземних інвестицій в Україну, порівняно з минулим роком, збільшується – за перший квартал 2012 року надійшло понад 30% від усього річного обсягу 2011 року. Проте, на думку секретаря РНБО України, це ще явно недостатні обсяги для прискореного розвитку країни.

Незважаючи на те, що економічна ситуація України виглядає сьогодні непогано на тлі ряду інших держав, насправді темпи розвитку і модернізації промисловості і сільського господарства повинні бути значно вище, заявив А.Клюєв.

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